Jun Ho Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun Ho Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jun Ho Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jun Ho Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jun Ho Kim 11 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김준호 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jun Ho Kim Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 7 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jun Ho Kim'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jun Ho Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jun Ho Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jun Ho Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jun Ho Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Pohang St. U18

7 Ocak 2021 yılında Pohang Steelers

Jun Ho Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jun Ho Kim şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Pohang Steelers U12 (포철동초등학교, 2013 / 포철초등학교, 2014),Pohang Steelers U15 (포항제철중학교, 2015-2017),Pohang Steelers U18 (포항제철고등학교, 2018-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.