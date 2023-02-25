Jun Ho Son kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun Ho Son Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jun Ho Son kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jun Ho Son ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jun Ho Son kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun Ho Son Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jun Ho Son kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun Ho Son Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jun Ho Son adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jun Ho Son Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jun Ho Son 12 Mayıs 1992 tarihinde Yeongdeok, Gyeongbuk şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 손준호 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jun Ho Son Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NEST yapmaktadır. Jun Ho Son, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 12 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jun Ho Son'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jun Ho Son Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lovemomo.juno/

Jun Ho Son Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jun Ho Son isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jun Ho Son Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jun Ho Son futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Yeungnam Uni

1 Ocak 2014 yılında Pohang Steelers

7 Ocak 2018 yılında Jeonbuk Hyundai

12 Ocak 2021 yılında SD Taishan

Jun Ho Son kimdir

Jun Ho Son Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jun Ho Son şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pohang Steelers U15 (2005-2007),
Pohang Steelers U18 (2008-2010),
Youngnam University (2011–2013)

Jun Ho Son Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 13 numaralı formasıyla 27 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Jun Ho Son nereli

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