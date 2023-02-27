Jun Hyeok Choi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun Hyeok Choi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jun Hyeok Choi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jun Hyeok Choi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jun Hyeok Choi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun Hyeok Choi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jun Hyeok Choi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun Hyeok Choi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jun Hyeok Choi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jun Hyeok Choi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jun Hyeok Choi 5 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 최준혁 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jun Hyeok Choi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gwangju FC futbol takımında oynamaktadır. Gwangju FC takımına 27 Haziran 2018 tarihinde katılmıştır. Jun Hyeok Choi'nin Gwangju FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jun Hyeok Choi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jun Hyeok Choi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Jun Hyeok Choi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jun Hyeok Choi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Gangwon FC U18

1 Ocak 2014 yılında Dankook Univ

1 Ocak 2018 yılında Gangwon FC

27 Haziran 2018 yılında Gwangju FC

8 Mart 2021 yılında Gimcheon Sangmu

1 Eylül 2022 yılında Gwangju FC

Jun Hyeok Choi kimdir

Jun Hyeok Choi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jun Hyeok Choi şuan Gwangju FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daegu Daeseo Middle School (2007-2010),
Gangwon FC U18 (강릉제일고등학교, 2011-2013),
Dankook University (2014-2017)

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Jun Hyeok Choi nereli

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