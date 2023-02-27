Jun İchimori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun İchimori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jun İchimori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jun İchimori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jun İchimori 2 Temmuz 1991 tarihinde ---, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 一森 純 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jun İchimori Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JAPAN SPORTS PROMOTION Co.,LTD. yapmaktadır. Jun İchimori, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama F. Marinos futbol takımında oynamaktadır. Yokohama F. Marinos takımına 21 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jun İchimori'nin Yokohama F. Marinos ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Jun İchimori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jun İchimori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jun İchimori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jun İchimori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2010 yılında Kwansei Gakuin

1 Şubat 2014 yılında Reno. Yamaguchi

6 Ocak 2017 yılında Fagiano Okayama

4 Ocak 2020 yılında Gamba Osaka

Jun İchimori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jun İchimori şuan Yokohama F. Marinos takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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