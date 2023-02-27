Jun Jae Myung kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun Jae Myung Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jun Jae Myung kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jun Jae Myung ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jun Jae Myung kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun Jae Myung Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jun Jae Myung kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun Jae Myung Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jun Jae Myung adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jun Jae Myung Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jun Jae Myung 2 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 명준재 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jun Jae Myung Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jun Jae Myung, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 3 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jun Jae Myung'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jun Jae Myung Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jun Jae Myung isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Jun Jae Myung Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jun Jae Myung futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Korea University

1 Ocak 2016 yılında Jeonbuk Hyundai

1 Ocak 2017 yılında Seoul E-Land

31 Aralık 2017 yılında Jeonbuk Hyundai

4 Temmuz 2019 yılında Incheon Utd.

31 Aralık 2019 yılında Jeonbuk Hyundai

3 Ocak 2020 yılında Suwon Bluewings

8 Mart 2021 yılında Gimcheon Sangmu

7 Eylül 2022 yılında Suwon Bluewings

Jun Jae Myung kimdir

Jun Jae Myung Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jun Jae Myung şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wondang Elementary School (원당초등학교, 2003-2005),
Seoul Dongmyung Elementary School (서울동명초등학교, 2006),
Boin Middle School (보인중학교, 2007-2009),
Boin High School (보인고등학교, 2010-2012),
Korea University (고려대학교, 2013-2015)

Jun Jae Myung Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U22 takımında 9 numaralı formasıyla 9 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jun Jae Myung nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Sung Moo Hong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sung Moo Hong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sung Moo Hong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sung Moo Hong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hossein Sadeghi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Sadeghi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hossein Sadeghi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Sadeghi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gang Han Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gang Han Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gang Han Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gang Han Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammad Hosseini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Hosseini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammad Hosseini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Hosseini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi