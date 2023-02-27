Jun Jae Myung kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun Jae Myung Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jun Jae Myung adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jun Jae Myung Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jun Jae Myung 2 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 명준재 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jun Jae Myung Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jun Jae Myung, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 3 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jun Jae Myung'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jun Jae Myung Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jun Jae Myung isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jun Jae Myung Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jun Jae Myung futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Korea University

1 Ocak 2016 yılında Jeonbuk Hyundai

1 Ocak 2017 yılında Seoul E-Land

31 Aralık 2017 yılında Jeonbuk Hyundai

4 Temmuz 2019 yılında Incheon Utd.

31 Aralık 2019 yılında Jeonbuk Hyundai

3 Ocak 2020 yılında Suwon Bluewings

8 Mart 2021 yılında Gimcheon Sangmu

7 Eylül 2022 yılında Suwon Bluewings

Jun Jae Myung Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jun Jae Myung şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jun Jae Myung Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Wondang Elementary School (원당초등학교, 2003-2005),Seoul Dongmyung Elementary School (서울동명초등학교, 2006),Boin Middle School (보인중학교, 2007-2009),Boin High School (보인고등학교, 2010-2012),Korea University (고려대학교, 2013-2015)

Güney Kore U22 takımında 9 numaralı formasıyla 9 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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