Jun Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jun Lee kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jun Lee ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jun Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jun Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jun Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jun Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jun Lee 14 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이준 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jun Lee Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gwangju FC futbol takımında oynamaktadır. Gwangju FC takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jun Lee'nin Gwangju FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jun Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jun Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Jun Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jun Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Changnyeong HS

1 Ocak 2016 yılında Yonsei Univ.

4 Ocak 2019 yılında Pohang Steelers

10 Ocak 2022 yılında Gwangju FC

Jun Lee kimdir

Jun Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jun Lee şuan Gwangju FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jangsan Elementary School (장산초등학교, 2009),
Changnyeong Middle School (창녕중학교, 2010-2012),
Changnyeong High School (창녕고등학교, 2013-2015),
Yonsei University (연세대학교, 2016-2018)

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Jun Lee nereli

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