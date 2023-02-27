Jun Seo Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun Seo Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jun Seo Lee kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jun Seo Lee ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jun Seo Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun Seo Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jun Seo Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun Seo Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jun Seo Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jun Seo Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jun Seo Lee 7 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이준서 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jun Seo Lee Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 28 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jun Seo Lee'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jun Seo Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/se._.00o/

Jun Seo Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jun Seo Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Jun Seo Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jun Seo Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında FC Seoul U18

1 Ocak 2017 yılında Dongguk Uni

28 Ocak 2021 yılında Daejeon Hana C.

Jun Seo Lee kimdir

Jun Seo Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jun Seo Lee şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seoul Sinmook Elementary School (서울신묵초등학교, 2009-2010),
Kongrung Middle School (서울공릉중학교, 2011-2013),
FC Seoul U18 (서울오산고등학교, 2014-2016),
Dongguk University (동국대학교, 2017-2020)

Jun Seo Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U17 takımında 18 numaralı formasıyla 23 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Jun Seo Lee nereli

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