Jun Soo Byeon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun Soo Byeon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jun Soo Byeon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jun Soo Byeon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jun Soo Byeon 30 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 변준수 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jun Soo Byeon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 23 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jun Soo Byeon'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jun Soo Byeon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jun Soo Byeon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jun Soo Byeon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jun Soo Byeon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Hanyang Univ.

23 Temmuz 2020 yılında Daejeon Hana C.

Jun Soo Byeon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jun Soo Byeon şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jun Soo Byeon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jamjeon Elementary School (잠전초등학교, 2011-2013),Kyunghee Middle School (경희중학교, 2014-2016),Kyunghee High School (경희고등학교, 2017-2019),Hanyang University (한양대학교, 2020)

Güney Kore U23 takımında 4 numaralı formasıyla 26 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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