Jun Suzuki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun Suzuki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jun Suzuki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jun Suzuki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jun Suzuki 22 Nisan 1989 tarihinde Fukuoka, Fukuoka şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 鈴木 惇 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jun Suzuki Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HEROE yapmaktadır. Jun Suzuki, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Suduva Marijampole futbol takımında oynamaktadır. FK Suduva Marijampole takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jun Suzuki'nin FK Suduva Marijampole ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jun Suzuki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jun Suzuki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jun Suzuki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jun Suzuki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2008 yılında Avispa Fukuoka

4 Ocak 2013 yılında Tokyo Verdy

5 Ocak 2015 yılında Avispa Fukuoka

1 Şubat 2017 yılında Oita Trinita

31 Ocak 2018 yılında Avispa Fukuoka

18 Ocak 2021 yılında Fujieda MYFC

8 Şubat 2023 yılında Suduva

Jun Suzuki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jun Suzuki şuan FK Suduva Marijampole takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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