Jun Toba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun Toba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jun Toba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jun Toba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jun Toba 12 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 鳥羽 隼 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jun Toba Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jun Toba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lernayin Artsakh Goris futbol takımında oynamaktadır. Lernayin Artsakh Goris takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jun Toba'nin Lernayin Artsakh Goris ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jun Toba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jun Toba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jun Toba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jun Toba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında Senshu Univ.

1 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2022 yılında L. Artsakh

Jun Toba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jun Toba şuan Lernayin Artsakh Goris takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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