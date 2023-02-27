Jun Yeong Min kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun Yeong Min Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jun Yeong Min adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jun Yeong Min Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jun Yeong Min 27 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 민준영 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jun Yeong Min Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jun Yeong Min'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jun Yeong Min Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jjun__0_/

Jun Yeong Min Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jun Yeong Min isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jun Yeong Min Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jun Yeong Min futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Eonnam HS

1 Ocak 2015 yılında Dongguk Uni

1 Ocak 2018 yılında Seongnam FC

4 Temmuz 2018 yılında Gyeongnam FC

24 Ocak 2019 yılında Asan Mugunghwa

31 Aralık 2019 yılında Gyeongnam FC

14 Ocak 2020 yılında Ansan Greeners

2 Temmuz 2021 yılında Daejeon Hana C.

Jun Yeong Min Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jun Yeong Min şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jun Yeong Min Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hakseong Elementary School (학성초등학교, 2006-2008),Haksung Middle School (학성중학교, 2009-2011),Eonnam High School (언남고등학교, 2012-2014),Dongguk University (동국대학교, 2015-2017)

Güney Kore U23 takımında 3 numaralı formasıyla 19 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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