Junaid Sait kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junaid Sait Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Junaid Sait kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Junaid Sait ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Junaid Sait kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junaid Sait Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Junaid Sait kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junaid Sait Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junaid Sait adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junaid Sait Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junaid Sait 24 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junaid Sait Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Junaid Sait, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 30 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Junaid Sait'nin Swallows FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Junaid Sait Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junaid Sait isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Junaid Sait Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junaid Sait futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Old Mutual

1 Temmuz 2007 yılında Stars of Africa

1 Temmuz 2012 yılında Milano United

8 Ağustos 2014 yılında Falkenberg

24 Ağustos 2015 yılında Milano United

18 Ağustos 2016 yılında Stellenbosch FC

8 Ağustos 2017 yılında Ajax Cape Town

9 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

2 Ocak 2019 yılında Richards Bay

2 Ocak 2020 yılında Cape Umoya Utd.

1 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

30 Kasım 2020 yılında Swallows FC

Junaid Sait kimdir

Junaid Sait Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junaid Sait şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matroosfontein FC (2000-2005), Old Mutual FC (2005-2007), Stars of Africa Academy (2007-2011), Milano United (2011-2012)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Junaid Sait nereli

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