Junchen Gou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junchen Gou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junchen Gou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junchen Gou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junchen Gou 22 Mart 1990 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 勾俊晨 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junchen Gou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 6 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Junchen Gou'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 31 Ocak 2023 tarihinde bitmektedir.

Junchen Gou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junchen Gou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Junchen Gou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junchen Gou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Mart 2016 yılında SZ Dongwu

6 Nisan 2021 yılında CD Rongcheng

Junchen Gou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junchen Gou şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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