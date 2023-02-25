Junchen Zhou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junchen Zhou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junchen Zhou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junchen Zhou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junchen Zhou 23 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 周俊辰 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junchen Zhou Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 13 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Junchen Zhou'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Junchen Zhou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junchen Zhou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Junchen Zhou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junchen Zhou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Haziran 2018 yılında SH Shenhua U19

13 Temmuz 2018 yılında SH Shenhua

27 Şubat 2020 yılında QD Huanghai

11 Kasım 2020 yılında SH Shenhua

9 Nisan 2021 yılında QD FC

31 Aralık 2021 yılında SH Shenhua

Junchen Zhou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junchen Zhou şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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