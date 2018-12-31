Juncker: AB Birleşik Krallık'ı içeride tutmaya çalışmıyor

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Avrupa Birliği'nin

Birleşik Krallık'ı AB'nin içinde tutmaya çalışmadığını söyledi.

Welt am Sonntag'a konuşan Juncker, Birleşik Krallık ile gelecekteki ilişkiler konusunda müzakerelere, Birleşik Krallık Parlamentosu'nun Brexit anlaşmasını imzalaması ile birlikte başlamak istediklerini söyledi ve ekledi:

"AB'nin elindeki tüm kaynaklarda Birleşik Krallık'ı Avrupa Birliği içinde tutmaya çalıştığı iddiaları doğru değil. Birleşik Krallık'ı AB içinde tutma niyetimiz yok. Bizim tüm istediğimiz gelecekteki ilişkiler konusunda netlik. Hepimiz referandum sonucuna saygılıyız."

Juncker, Birleşik Krallık Parlamentosu'nun ayrılık anlaşmasını onaylamasından hemen sonra gelecekteki ilişkileri müzakere etmeye başlamaya hazır olduklarınının altını çizdi.

Juncker, "Birbeşik Krallık parlamenterlerinin çoğunluğunun AB ve (Birleşik Krallık Başbakanı Theresa) May'e güvenmediklerine ilişkin bir izlenimim var" diye ekledi.

DHA