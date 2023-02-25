Junfeng Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junfeng Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junfeng Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junfeng Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junfeng Li 8 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 李俊锋 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junfeng Li Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Junfeng Li, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına 24 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Junfeng Li'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Junfeng Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junfeng Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Junfeng Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junfeng Li futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Haziran 2017 yılında WH Zall

1 Şubat 2018 yılında Gondomar SC B

1 Ağustos 2018 yılında Coimbrões

6 Ağustos 2019 yılında Padroense

24 Şubat 2020 yılında MZ Hakka

Junfeng Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junfeng Li şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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