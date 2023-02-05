Jung Bin Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jung Bin Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jung Bin Park kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jung Bin Park ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jung Bin Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jung Bin Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jung Bin Park

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jung Bin Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jung Bin Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jung Bin Park 22 Şubat 1994 tarihinde Busan şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Güney Kore uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı 박정빈 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jung Bin Park Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Jung Bin Park, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodez AF futbol takımında oynamaktadır. Rodez AF takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jung Bin Park'nin Rodez AF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jung Bin Parkboyu ve yaşı kaç

Jung Bin Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jung Bin Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Jung Bin Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jung Bin Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Chunnam D. U18

1 Temmuz 2010 yılında Wolfsburg U17

1 Temmuz 2011 yılında Wolfsburg U19

1 Temmuz 2012 yılında Wolfsburg II

5 Ocak 2013 yılında Greuther Fürth

31 Ağu 2013 yılında Wolfsburg II

1 Eylül 2013 yılında Karlsruhe

30 Ağu 2015 yılında Hobro IK

1 Temmuz 2016 yılında Viborg FF

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

18 Kasım 2019 yılında Servette FC

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

30 Aralık 2020 yılında FC Seoul

12 Mayıs 2022 yılında Kulüpsüz

15 Ağu 2022 yılında Rodez AF

Jung Bin Park kimdir

Jung Bin Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jung Bin Park şuan Rodez AF takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bongdong Elementary School (봉동초등학교, 2004),
Chunnam Dragons U12 (광양제철남초등학교, 2005-2006),
Chunnam Dragons U15 (광양제철중학교, 2007-2009),
Chunnam Dragons U18 (광양제철고등학교, 2010),
VfL Wolfsburg (2010-2012)

Jung Bin Park Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U23 takımında 20 numaralı formasıyla 25 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U15 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Ağu 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jung Bin Park nereli

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