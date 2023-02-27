Jung Ho Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jung Ho Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jung Ho Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jung Ho Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jung Ho Kim 7 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김정호 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jung Ho Kim Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARES & SPORTSHAUS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 6 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jung Ho Kim'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jung Ho Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/king_wakanda_/

Jung Ho Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jung Ho Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jung Ho Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jung Ho Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Busan IPark U18

1 Ocak 2017 yılında Busan IPark

6 Ocak 2021 yılında Gangwon FC

Jung Ho Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jung Ho Kim şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Mundeok Elementary School (문덕초등학교, 2008),Pohang Steelers U12 (포항제철동초등학교, 2009-2010),Pohang Steelers U15 (포항제철중학교, 2011-2013),Busan IPark U18 (개성고등학교, 2014-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.