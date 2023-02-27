Jung Hyun Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jung Hyun Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jung Hyun Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jung Hyun Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jung Hyun Kim 29 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김정현 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jung Hyun Kim Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jung Hyun Kim'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jung Hyun Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jung Hyun Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Cheonan Jeil HS
1 Ocak 2023 yılında Pohang Steelers
Jung Hyun Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jung Hyun Kim şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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