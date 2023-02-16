Juninho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juninho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juninho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juninho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juninho 11 Ocak 1990 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Evanildo Borges Barbosa Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juninho Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcelo Agency yapmaktadır. Juninho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juninho'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juninho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juninho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juninho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juninho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Figueirense FC

1 Aralık 2010 yılında GO Audax

1 Ocak 2011 yılında Figueirense FC

1 Ocak 2012 yılında Coimbra-MG

1 Şubat 2012 yılında Palmeiras

31 Aralık 2014 yılında Coimbra-MG

9 Ocak 2015 yılında Figueirense FC

31 Aralık 2015 yılında Coimbra-MG

1 Ocak 2016 yılında Goiás EC

30 Kasım 2016 yılında Coimbra-MG

21 Ocak 2017 yılında Aktobe

25 Temmuz 2017 yılında EC Vitória

1 Ocak 2019 yılında Coimbra-MG

31 Ocak 2019 yılında EC Vitória

1 Nisan 2019 yılında Kulüpsüz

10 Eylül 2019 yılında Londrina-PR

10 Ocak 2020 yılında Club Blooming

1 Nisan 2021 yılında River-PI

16 Haziran 2021 yılında Barra FC-SC

19 Ocak 2022 yılında Portuguesa-SP

1 Haziran 2022 yılında Guarani-SC

5 Ocak 2023 yılında Alagoinhas-BA

Juninho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juninho şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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