Juninho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juninho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juninho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juninho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juninho 29 Temmuz 1995 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Jamisson Teles dos Santos Junior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juninho Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Juninho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pyunik Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erivan takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Juninho'nin FC Pyunik Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juninho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juninho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juninho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juninho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Aralık 2017 yılında Itabaiana-SE

21 Ağustos 2018 yılında Paraná

1 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Pyunik Erivan

Juninho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juninho şuan FC Pyunik Erivan takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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