Juninho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juninho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juninho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juninho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juninho 23 Ekim 1987 tarihinde Goiânia şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Adilson dos Anjos Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juninho Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juninho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

América Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. América Futebol Clube (MG) takımına 6 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Juninho'nin América Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Juninho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juninho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juninho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juninho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2013 yılında Atlético-PR

1 Haziran 2014 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2015 yılında Atlético-PR

1 Ocak 2016 yılında Ferroviária

10 Mayıs 2016 yılında Atlético-PR

19 Mayıs 2016 yılında América-MG

31 Aralık 2016 yılında Atlético-PR

6 Şubat 2017 yılında América-MG

Juninho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juninho şuan América Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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