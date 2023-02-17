Juninho Quixada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juninho Quixada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juninho Quixada kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juninho Quixada ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juninho Quixada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juninho Quixada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juninho Quixada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juninho Quixada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juninho Quixada 12 Aralık 1985 tarihinde Senador Pompeu şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya,Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Julião Azevedo Júnior şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juninho Quixada Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Juninho Quixada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferroviário Atlético Clube (CE) futbol takımında oynamaktadır. Ferroviário Atlético Clube (CE) takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juninho Quixada'nin Ferroviário Atlético Clube (CE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juninho Quixadaboyu ve yaşı kaç

Juninho Quixada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juninho Quixada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Juninho Quixada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juninho Quixada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2009 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2010 yılında Bragantino

1 Temmuz 2011 yılında Ludogorets

7 Mart 2018 yılında Ferroviário-CE

24 Temmuz 2018 yılında Ceará SC

24 Eylül 2020 yılında EC Vitória

26 Mart 2021 yılında ABC FC

9 Haziran 2021 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2022 yılında Maracanã

3 Mart 2022 yılında Fluminense-PI

14 Haziran 2022 yılında Atlético-CE

3 Ocak 2023 yılında Ferroviário-CE

Juninho Quixada kimdir

Juninho Quixada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juninho Quixada şuan Ferroviário Atlético Clube (CE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Juninho Quixada nereli

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