Juninho Valoura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juninho Valoura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juninho Valoura kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juninho Valoura ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juninho Valoura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juninho Valoura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juninho Valoura

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juninho Valoura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juninho Valoura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juninho Valoura 20 Mart 1986 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Paulo Roberto Valoura Júnior şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juninho Valoura Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Juninho Valoura, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Brasil (AL) futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Brasil (AL) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juninho Valoura'nin Clube de Regatas Brasil (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juninho Valouraboyu ve yaşı kaç

Juninho Valoura Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juninho Valoura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Juninho Valoura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juninho Valoura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2007 yılında Duque de Caxias

1 Ocak 2013 yılında América-MG

31 Aralık 2013 yılında Duque de Caxias

1 Temmuz 2014 yılında Tombense

23 Aralık 2014 yılında Macaé

1 Ocak 2016 yılında EC Bahia

13 Ocak 2018 yılında Ceará SC

29 Nisan 2019 yılında EC Bahia

1 Mayıs 2019 yılında Fortaleza

31 Aralık 2019 yılında EC Bahia

7 Ocak 2020 yılında Fortaleza

31 Mart 2021 yılında América-MG

18 Ağu 2022 yılında CRB

31 Aralık 2022 yılında América-MG

1 Ocak 2023 yılında CRB

Juninho Valoura kimdir

Juninho Valoura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juninho Valoura şuan Clube de Regatas Brasil (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Juninho Valoura nereli

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