Junior Abdourahamani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Abdourahamani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Abdourahamani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Junior Abdourahamani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Junior Abdourahamani 24 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Benin uyrukludur.Gerçek adı da Ramdi Junior Abdourahamani şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Junior Abdourahamani Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Chamois Niort B futbol takımında oynamaktadır. FC Chamois Niort B takımına - tarihinde katılmıştır. Junior Abdourahamani'nin FC Chamois Niort B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Junior Abdourahamani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Junior Abdourahamani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Junior Abdourahamani şuan FC Chamois Niort B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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