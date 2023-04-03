Junior Abdourahamani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Abdourahamani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Junior Abdourahamani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Junior Abdourahamani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.