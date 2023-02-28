Junior Ajayi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Ajayi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Junior Ajayi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Junior Ajayi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Junior Ajayi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Ajayi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Junior Ajayi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Ajayi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Ajayi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Ajayi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Ajayi 29 Ocak 1996 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Junior Oluwafemi Ajayi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Ajayi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Junior Ajayi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Smouha SC futbol takımında oynamaktadır. Smouha SC takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Junior Ajayi'nin Smouha SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Junior Ajayi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Ajayi_Jnr_

Junior Ajayi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junior Ajayi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Junior Ajayi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Ajayi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2015 yılında CS Sfaxien

4 Ağustos 2016 yılında El Ahly

18 Şubat 2022 yılında Al-Nasr Bengh.

31 Temmuz 2022 yılında Smouha

Junior Ajayi kimdir

Junior Ajayi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Ajayi şuan Smouha SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

36 Lion FC

Junior Ajayi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Nijerya takımında 26 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Nijerya U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 10 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Junior Ajayi nereli

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