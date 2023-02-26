Junior Ayovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Ayovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Ayovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Ayovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Ayovi 21 Aralık 2001 tarihinde Eloy Alfaro şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Junior Jimar Ayoví Caicedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Ayovi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guayaquil City FC futbol takımında oynamaktadır. Guayaquil City FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Junior Ayovi'nin Guayaquil City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Junior Ayovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junior Ayovi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Junior Ayovi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Ayovi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında GYE City FC B

1 Ağustos 2020 yılında CS Patria

19 Ekim 2020 yılında GYE City FC B

20 Ekim 2020 yılında Guayaquil SC

31 Aralık 2021 yılında GYE City FC B

1 Ocak 2022 yılında Guayaquil City

Junior Ayovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Ayovi şuan Guayaquil City FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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