Junior Balbuena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Balbuena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Balbuena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Balbuena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Balbuena 31 Ağustos 1994 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Junior Ramón Balbuena şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Balbuena Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Ameliano futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Ameliano takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Junior Balbuena'nin Sportivo Ameliano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Junior Balbuena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junior Balbuena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Junior Balbuena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Balbuena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında General Diaz

30 Haziran 2018 yılında Libertad

1 Ocak 2019 yılında Sportivo Iteno

1 Temmuz 2019 yılında CS Ameliano

Junior Balbuena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Balbuena şuan Sportivo Ameliano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.