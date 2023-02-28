Junior Barreto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Barreto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Barreto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Barreto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Barreto 13 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Orlando Junior Barreto Viera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Barreto Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpia Asunción futbol takımında oynamaktadır. Olimpia Asunción takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Junior Barreto'nin Olimpia Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Junior Barreto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junior Barreto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Junior Barreto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Barreto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Olimpia

Junior Barreto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Barreto şuan Olimpia Asunción takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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