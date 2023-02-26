Junior Dion kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Dion Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Dion adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Dion Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Dion 1 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Sede Junior Dion şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Dion Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Junior Dion, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Junior Dion'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Junior Dion Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junior Dion isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Junior Dion Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Dion futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Jwaneng

12 Ağustos 2021 yılında Marumo

1 Ocak 2023 yılında AmaZulu FC

Junior Dion Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Dion şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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