Junior Dutra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Dutra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Dutra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Dutra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Dutra 25 Nisan 1988 tarihinde Santos şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sérgio Dutra Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Dutra Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bucket Group Consultoria Ltda yapmaktadır. Junior Dutra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Londrina Esporte Clube (PR) futbol takımında oynamaktadır. Londrina Esporte Clube (PR) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Junior Dutra'nin Londrina Esporte Clube (PR) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Junior Dutra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oficialjuniordutra/

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http://www.facebook.com/JrDutraOfficial/

Junior Dutra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Junior Dutra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Junior Dutra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Dutra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Santo André

1 Ocak 2010 yılında Kyoto Sanga

1 Mart 2012 yılında Kashima Antlers

10 Ocak 2013 yılında KSC Lokeren

16 Şubat 2015 yılında Al-Arabi SC

1 Şubat 2016 yılında Al-Arabi SC Yth

18 Temmuz 2016 yılında Vasco da Gama

17 Ocak 2017 yılında Avaí FC

1 Ocak 2018 yılında Corinthians

18 Temmuz 2018 yılında Fluminense

31 Aralık 2018 yılında Corinthians

11 Ocak 2019 yılında Al-Nasr SC

9 Temmuz 2019 yılında Corinthians

31 Temmuz 2019 yılında Shimizu S-Pulse

25 Mart 2021 yılında Avaí FC

30 Eylül 2021 yılında Lee Man

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Londrina-PR

Junior Dutra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Dutra şuan Londrina Esporte Clube (PR) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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