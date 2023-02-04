Junior Flemmings kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Flemmings Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Flemmings adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Flemmings Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Flemmings 16 Ocak 1996 tarihinde Kingston şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Jamaika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Flemmings Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Junior Flemmings, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Toulouse futbol takımında oynamaktadır. FC Toulouse takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Junior Flemmings'nin FC Toulouse ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Junior Flemmings Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Flemmo_77

http://www.instagram.com/flemmo_7/

Haberin Devamı

Junior Flemmings Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Junior Flemmings isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Junior Flemmings Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Flemmings futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Mart 2016 yılında NY Red Bulls II

16 Ocak 2018 yılında TB Rowdies

1 Ocak 2019 yılında Phoenix Rising

13 Ocak 2021 yılında Legion FC

5 Ocak 2022 yılında Toulouse

Junior Flemmings Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Flemmings şuan FC Toulouse takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Junior Flemmings Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jamaika takımında 12 numaralı formasıyla 23 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 4 gol atmıştır.

Jamaika U20 takımında 10 numaralı formasıyla 9 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.