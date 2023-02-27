Junior Huerto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Huerto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Huerto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Huerto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Huerto 26 Nisan 1999 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Junior Huerto Saavedra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Huerto Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFOSA Sports yapmaktadır. Junior Huerto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 3 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Junior Huerto'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Junior Huerto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juniorhuerto99/

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http://www.facebook.com/carlosjunior.huertosaavedra

Junior Huerto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junior Huerto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Junior Huerto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Huerto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında U. San Martín

3 Ocak 2020 yılında Sport. Cristal

9 Ocak 2021 yılında U. San Martín

31 Aralık 2021 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2022 yılında Sport Boys

1 Temmuz 2022 yılında Sport. Cristal

4 Temmuz 2022 yılında AD Cantolao

31 Aralık 2022 yılında Sport. Cristal

Junior Huerto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Huerto şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Junior Huerto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U23 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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