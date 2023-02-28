Junior Julio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Julio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Julio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Julio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Julio 3 Eylül 1996 tarihinde Riohacha şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da José Junior Julio Bueno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Julio Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Galka Scouting Football, S.L. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat-Armenia futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat-Armenia takımına 23 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Junior Julio'nin FC Ararat-Armenia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Junior Julio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junior Julio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Junior Julio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Julio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Def. Belgrano

1 Ağustos 2018 yılında Gimnasia (J)

1 Temmuz 2019 yılında Once Caldas

23 Ocak 2021 yılında Ararat-Armenia

Junior Julio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Julio şuan FC Ararat-Armenia takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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