Junior Kabananga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Kabananga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Kabananga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Kabananga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Kabananga 4 Nisan 1989 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Junior Kabananga Kalonji şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Kabananga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bunyan Sports Management yapmaktadır. Junior Kabananga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Maktaaral futbol takımında oynamaktadır. FK Maktaaral takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Junior Kabananga'nin FK Maktaaral ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Junior Kabananga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junior Kabananga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Junior Kabananga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Kabananga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2008 yılında MK Etanchéité

1 Ocak 2010 yılında Anderlecht U21

1 Temmuz 2010 yılında RSC Anderlecht

13 Ocak 2011 yılında Germ. Beerschot

30 Haziran 2011 yılında RSC Anderlecht

1 Temmuz 2011 yılında Anderlecht U21

1 Temmuz 2012 yılında KSV Roeselare

30 Haziran 2013 yılında Anderlecht U21

7 Temmuz 2013 yılında Cercle Brugge

19 Haziran 2015 yılında FC Astana

1 Şubat 2016 yılında Karabükspor

31 Mayıs 2016 yılında FC Astana

30 Ocak 2018 yılında Al-Nassr FC

11 Temmuz 2018 yılında FC Astana

30 Haziran 2019 yılında Al-Nassr FC

18 Temmuz 2019 yılında Qatar SC

28 Eylül 2020 yılında Soligorsk

26 Şubat 2021 yılında SZ Dongwu

10 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

30 Ağustos 2022 yılında CS Mioveni

10 Şubat 2023 yılında Maktaaral

Junior Kabananga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Kabananga şuan FK Maktaaral takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Junior Kabananga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CS Les Aigles Verts (2001–2005), FC Okinawa (2005–2006), AS Vita Club (2006–2007)

Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımında 6 numaralı formasıyla 15 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 4 gol atmıştır.

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