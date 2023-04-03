Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior 15 Mart 2003 tarihinde Cardedeu şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Pol Marin Felices şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FUTBOL21 AGENCY yapmaktadır. Junior, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting de Gijón B futbol takımında oynamaktadır. Sporting de Gijón B takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Junior'nin Sporting de Gijón B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Junior Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junior futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2021 yılında Damm U19

18 Temmuz 2022 yılında Sporting B

Junior Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior şuan Sporting de Gijón B takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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