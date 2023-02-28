Junior Magico Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Magico Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Magico Traore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Magico Traore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Magico Traore 30 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Magico Traore Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Saphir Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shirak Gyumri futbol takımında oynamaktadır. FC Shirak Gyumri takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Junior Magico Traore'nin FC Shirak Gyumri ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Junior Magico Traore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junior Magico Traore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Junior Magico Traore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Magico Traore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2022 yılında Shirak Gyumri

Junior Magico Traore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Magico Traore şuan FC Shirak Gyumri takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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