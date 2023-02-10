Junior Marabel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Marabel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Junior Marabel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Junior Marabel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Junior Marabel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Marabel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Junior Marabel

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Marabel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Marabel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Marabel 26 Mart 1998 tarihinde Capiatá şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Junior Osvaldo Marabel Jara şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Marabel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Junior Marabel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Unión futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Unión takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Junior Marabel'nin Club Atlético Unión ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Junior Marabelboyu ve yaşı kaç

Junior Marabel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Junior Marabel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Junior Marabel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Marabel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında CD Capiatá

1 Şubat 2018 yılında Cerro Porteño

31 Aralık 2018 yılında CD Capiatá

10 Ekim 2020 yılında 12 de Octubre

30 Haziran 2021 yılında CD Capiatá

1 Temmuz 2021 yılında Guaireña FC

31 Aralık 2021 yılında CD Capiatá

1 Ocak 2022 yılında Gen. Caballero

23 Temmuz 2022 yılında CD Capiatá

24 Temmuz 2022 yılında CA Unión

Junior Marabel kimdir

Junior Marabel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Marabel şuan Club Atlético Unión takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Junior Marabel nereli

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