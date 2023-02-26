Junior Mendieta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Mendieta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Mendieta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Mendieta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Mendieta 13 Haziran 1993 tarihinde Corrientes şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Júnior Leandro Mendieta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Mendieta Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Junior Mendieta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stellenbosch FC futbol takımında oynamaktadır. Stellenbosch FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Junior Mendieta'nin Stellenbosch FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Junior Mendieta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Junior75234493?s=20&t=7ttE6hdLPsMrXLO0g22C4w

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http://instagram.com/junior_mendiet…

Junior Mendieta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junior Mendieta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Junior Mendieta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Mendieta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CD Morón

3 Şubat 2016 yılında Lanús II

25 Temmuz 2016 yılında Los Andes

30 Haziran 2018 yılında Lanús II

1 Temmuz 2018 yılında CD Morón

30 Haziran 2019 yılında Lanús II

1 Temmuz 2019 yılında Rafaela

30 Haziran 2020 yılında Lanús II

15 Temmuz 2020 yılında Stellenbosch FC

30 Haziran 2021 yılında Lanús II

1 Temmuz 2021 yılında Stellenbosch FC

Junior Mendieta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Mendieta şuan Stellenbosch FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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