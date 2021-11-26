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Junior Messias kimdir, nereli, kaç yaşında? Junior Messias'ın hayatı nasıl?

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı son dakikalarda bulduğu golle takımına galibiyeti getiren Junior Messias, birçok kişi tarafından merak konusu haline geldi. Peki Junior Messias kimdir, nereli, kaç yaşında? Junior Messias'ın hayatı nasıl? Cevaplar haberimizde...

Junior Messias kimdir, nereli, kaç yaşında? Junior Messias'ın hayatı nasıl?

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ve Milan'ın karşılaştığı maçın son dakikasında bulduğu golle takımının kazandığı galibiyette önemli bir rol oynayan Messias, futbol gündemine oturdu. Daha önce tanınmayan bir isim olan Messias'ın biyografisini öğrenmek isteyen sporseverler internet arama motorlarında Junior Messias kimdir, nereli, kaç yaşında? Junior Messias'ın hayatı nasıl? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

JUNİOR MESSİAS KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

13 mayıs 1991’de Brezilya’nın Belo Horizonte kentinde doğan Messias, Brezilya'da doğan birçok çocuk gibi futbolcu olma hayaliyle büyüdü. Maddi zorluklar sebebiyle bu hayalini gerçekleştirmekten vazgeçen Messias, 20 yaşındayken daha iyi yaşam şartları için İtalya'ya gitti. 

Junior Messias kimdir, nereli, kaç yaşında? Junior Messias'ın hayatı nasıl?

JUNİOR MESSİAS'IN HAYATI NASIL?

İtalya'ya gittikten sonra bir beyaz eşyacıda çalışmaya başlayan Messias bir yandan da amatör olarak bir kulüpte top koşturmaya başladı. 4 yıl kadar amatörde futbol oynamasının ardından İtalya 5. liginden Casale’ye çağrıldı. Burada çıktığı 32 maçta 21 gol atan Messias, takımının Serie D’ye çıkmasında büyük rol oynadı.

İlk profesyonel maçına 27 yaşında çıkan Brezilyalı futbolcu 4. ve 3. ligde bir süre top koşturduktan sonra Crotone'ye transfer oldu. Buradaki performansıyla da takımına katkı sağlayan ve bir üst lige çıkan Messias, 2020/21 sezonunda ise kiralık olarak Milan'ın yolunu tuttu. 

Junior Messias kimdir, nereli, kaç yaşında? Junior Messias'ın hayatı nasıl?

Yıldız futbolcu, beyaz eşyacıdan yükselerek geldiği Milan'da futbol dünyasının kulüp bazındaki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde Milan'ı deviren golü kaydetti.

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