Junior Moraes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Moraes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Moraes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Moraes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Moraes 4 Nisan 1987 tarihinde Santos şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Ukrayna,Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aluísio Chaves Ribeiro Moraes Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Moraes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Victrix yapmaktadır. Junior Moraes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Corinthians Paulista futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Corinthians Paulista takımına 16 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Junior Moraes'nin Sport Club Corinthians Paulista ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Junior Moraes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Jrmoraes_10

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http://www.instagram.com/jrmoraes10/

Junior Moraes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Junior Moraes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Junior Moraes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Moraes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Santos FC

1 Mayıs 2008 yılında Ponte Preta

1 Aralık 2008 yılında Santos FC

1 Şubat 2009 yılında Santo André

1 Ocak 2010 yılında Gloria Bistrita

1 Şubat 2011 yılında Metalurg D.

1 Temmuz 2011 yılında CSKA Sofya

18 Temmuz 2012 yılında Metalurg D.

1 Temmuz 2015 yılında Dinamo Kiev

28 Şubat 2017 yılında TJ Quanjian

30 Haziran 2017 yılında Dinamo Kiev

1 Temmuz 2018 yılında Shakhtar D.

16 Mart 2022 yılında Corinthians

Junior Moraes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Moraes şuan Sport Club Corinthians Paulista takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Junior Moraes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna takımında 19 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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