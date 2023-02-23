Junior Morais kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Morais Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Morais adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Morais Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Morais 22 Temmuz 1986 tarihinde São Luís şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Iraneuton Sousa Morais Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Morais Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Deniz Uysal yapmaktadır. Junior Morais, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapid 1923 futbol takımında oynamaktadır. FC Rapid 1923 takımına 3 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Junior Morais'nin FC Rapid 1923 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Junior Morais Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juniormorais13/

Junior Morais Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junior Morais isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Junior Morais Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Morais futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Freamunde

1 Ocak 2011 yılında Astra Ploiesti

1 Temmuz 2017 yılında FCSB

5 Temmuz 2019 yılında Gaziantep FK

3 Temmuz 2021 yılında FC Rapid 1923

Junior Morais Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Morais şuan FC Rapid 1923 takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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