Junior Mwanga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Mwanga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Mwanga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Mwanga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Mwanga 11 Mayıs 2003 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Fransa,Kongo DC uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Mwanga Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SAGAA yapmaktadır. Junior Mwanga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girondins Bordeaux futbol takımında oynamaktadır. Girondins Bordeaux takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Junior Mwanga'nin Girondins Bordeaux ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Junior Mwanga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Junior Mwanga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Junior Mwanga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Mwanga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Bordeaux U19

1 Temmuz 2021 yılında G. Bordeaux B

1 Temmuz 2022 yılında G. Bordeaux

Junior Mwanga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Mwanga şuan Girondins Bordeaux takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Junior Mwanga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CASC Oullins Lyon (2011-2017), FC Lyon (2017-2019), Girondins de Bordeaux (2019-2021)

Fransa U20 takımında 2 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.