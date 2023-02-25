Junior Negrao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Negrao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Negrao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Negrao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Negrao 30 Aralık 1986 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gleidionor Figueiredo Pinto Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Negrao Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPS Management & Consulting yapmaktadır. Junior Negrao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Junior Negrao'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Junior Negrao Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jrnegao_

http://www.instagram.com/juniornegrao.oficial/

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Junior Negrao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junior Negrao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Junior Negrao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Negrao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Corinthians

1 Ocak 2008 yılında Tombense

1 Şubat 2008 yılında Madureira-RJ

31 Mayıs 2008 yılında Tombense

1 Temmuz 2008 yılında Belenenses

30 Kasım 2008 yılında Tombense

1 Aralık 2008 yılında CRAC (GO)

31 Mayıs 2009 yılında Tombense

1 Ağustos 2009 yılında ABC FC

30 Kasım 2009 yılında Tombense

1 Ocak 2010 yılında Figueirense FC

30 Haziran 2010 yılında Tombense

1 Ağustos 2010 yılında Germ. Beerschot

30 Haziran 2011 yılında Tombense

1 Temmuz 2011 yılında Lausanne-Sport

30 Haziran 2012 yılında Tombense

1 Ağustos 2012 yılında Guarani

31 Aralık 2012 yılında Tombense

1 Mayıs 2013 yılında América-RN

30 Kasım 2013 yılında Tombense

1 Nisan 2014 yılında América-MG

30 Kasım 2014 yılında Tombense

6 Ocak 2015 yılında Oeste FC-SP

31 Aralık 2015 yılında Tombense

11 Ocak 2016 yılında Muangthong Utd.

3 Mart 2016 yılında Pattaya United

30 Kasım 2016 yılında Muangthong Utd.

5 Ocak 2017 yılında Daegu FC

22 Ocak 2018 yılında Ulsan Hyundai

24 Şubat 2021 yılında CC Yatai

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Junior Negrao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Negrao şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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