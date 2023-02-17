Junior Nzila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Nzila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Nzila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Nzila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Nzila 17 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fransa,Kongo uyrukludur.Gerçek adı da Christian Junior Nzila Goma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Nzila Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IF-Agency yapmaktadır. Junior Nzila, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Chiasso futbol takımında oynamaktadır. FC Chiasso takımına 29 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Junior Nzila'nin FC Chiasso ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Junior Nzila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junior Nzila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Junior Nzila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Nzila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2019 yılında FC Chiasso

30 Ağu 2019 yılında FC Paradiso

30 Haziran 2020 yılında FC Chiasso

3 Ekim 2020 yılında Napoli U19

30 Haziran 2021 yılında FC Chiasso

1 Temmuz 2021 yılında CSKA-Sofia

6 Haziran 2022 yılında FC Chiasso

Junior Nzila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Nzila şuan FC Chiasso takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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