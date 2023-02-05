Junior Olaitan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Olaitan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Olaitan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Olaitan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Olaitan 9 Mayıs 2002 tarihinde Porto-Novo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Benin,Nijerya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Junior Olaitan Ishola şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Olaitan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GS Magna yapmaktadır. Junior Olaitan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chamois Niortais FC futbol takımında oynamaktadır. Chamois Niortais FC takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Junior Olaitan'nin Chamois Niortais FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Junior Olaitan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Junior Olaitan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Junior Olaitan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Olaitan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2022 yılında Chamois Niort

Junior Olaitan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Olaitan şuan Chamois Niortais FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Junior Olaitan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Benin takımında 18 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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