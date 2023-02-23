Junior Palmares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Palmares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Palmares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Palmares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Palmares 14 Nisan 1997 tarihinde Palmares-PE şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da José Ederaldo da Silva Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Palmares Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Advance Sports yapmaktadır. Junior Palmares, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arda Kardzhali futbol takımında oynamaktadır. Arda Kardzhali takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Junior Palmares'nin Arda Kardzhali ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Junior Palmares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junior Palmares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Junior Palmares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Palmares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Mayıs 2019 yılında Recife U20

24 Ekim 2019 yılında Central

17 Ocak 2020 yılında Penapolense-SP

16 Eylül 2020 yılında XV de Jaú

12 Şubat 2021 yılında Linense-SP

19 Temmuz 2021 yılında São Bernardo-SP

11 Ocak 2022 yılında Manaus FC

1 Temmuz 2022 yılında Arda Kardzhali

Junior Palmares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Palmares şuan Arda Kardzhali takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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