Junior Pussick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Pussick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Pussick adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Pussick Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Pussick 21 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen Gine-Bissau,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Candido Pussick Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Pussick Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Atotos Sports Management yapmaktadır. Junior Pussick, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Varbergs BoIS futbol takımında oynamaktadır. Varbergs BoIS takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Junior Pussick'nin Varbergs BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Junior Pussick Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Junior Pussick isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Junior Pussick Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Pussick futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Talavera U19

1 Temmuz 2021 yılında Ciudad Real

8 Ocak 2023 yılında Varbergs BoIS

Junior Pussick Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Pussick şuan Varbergs BoIS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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