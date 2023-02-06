Junior Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Santos 11 Ekim 1994 tarihinde Conceição do Jacuípe şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Antonio dos Santos Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Santos Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Casa Soccer/EL yapmaktadır. Junior Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Junior Santos'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Junior Santos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jr.santos.oficial/

Junior Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Junior Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Junior Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Ituano

6 Nisan 2018 yılında Ponte Preta

1 Aralık 2018 yılında Ituano

8 Ocak 2019 yılında Fortaleza

3 Temmuz 2019 yılında Ituano

6 Temmuz 2019 yılında Kashiwa Reysol

11 Ağu 2020 yılında Yokohama F. M.

31 Ocak 2021 yılında Kashiwa Reysol

1 Şubat 2021 yılında Sanf. Hiroshima

15 Ağu 2022 yılında Botafogo

31 Aralık 2022 yılında Sanf. Hiroshima

20 Ocak 2023 yılında Fortaleza

Junior Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Santos şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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