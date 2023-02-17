Junior Sele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Sele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Sele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Sele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Sele 26 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Sele Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Junior Sele, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Biel-Bienne futbol takımında oynamaktadır. FC Biel-Bienne takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Junior Sele'nin FC Biel-Bienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Junior Sele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junior Sele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Junior Sele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Sele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Meudon

1 Temmuz 2019 yılında ACBB

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2020 yılında Aurillac-Arpaj.

12 Temmuz 2022 yılında Thonon Évian

2 Şubat 2023 yılında FC Biel-Bienne

Junior Sele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Sele şuan FC Biel-Bienne takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.